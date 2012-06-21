Міністерство фінансів США опублікувало так звану кремлівську доповідь. У ній фігурують загалом 114 посадовців та 96 російських провідних бізнесменів, наближених до президента Росії Володимира Путіна, передає DW.
Американський Мінфін називає 96 фігурантів переліку олігархами. Аналітики також оцінили статки всіх наведених російських бізнесменів, класифікувавши їх як доларових мільярдерів. До переліку потрапили зокрема такі російські підприємці, як Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Володимир Потанін, Володимир Євтушенков, Євгеній Касперський, Геннадій Тимченко, Віктор Вексельберг.
Крім того, олігархами у списку названо й керівників найбільших російських державних компаній. Тож у ньому опинилися президент «Роснефти» Ігор Сєчін, голова «Сбербанка России» Герман Греф, керівник «Газпрома» Олексій Міллер. До списку також увійшли прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, глава адміністрації президента Андрій Вайно, голова уряду РФ Дмитро Медведєв і міністр закордонних справ Сергій Лавров.
У розділі «інші високопосадові політичні лідери» вказано голову Ради Федерації Валентину Матвієнко, голову Держдуми В’ячеслава Володіна, директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, голову Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, голову ФСБ Олександра Бортникова, а також мера Москви Сергія Собяніна.
Факт внесення до цього списку може означати для особи, яка в нього потрапила, передусім обмеження доступу до фінансових операцій з міжнародними фінансовими інститутами, адже багато кредитних організацій розглядатимуть учасників списку як де-факто підсанкційних осіб.
Водночас в адміністрації президента США Дональда Трампа запевнили, що Білий дім поки що не розглядає запровадження нових санкцій проти РФ чи її фізичних та юридичних осіб через втручання Росії у вибори в США.
Тим часом закон, згідно з яким було представлено «кремлівську доповідь» та «список Путіна», зобов’язує Мінфін США надати оцінку наслідків запровадження певних обмежувальних заходів щодо РФ і окремих російських фізичних осіб і компаній.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»