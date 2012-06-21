Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Білопіллі на Сумщині впродовж двох днів тривали урочистості з нагоди 140-річчя від дня народження видатного поета-земляка Олександра Олеся.
Господарі і численні гості свята поклали живі квіти до пам’ятного знаку у сквері, що носить ім’я лірика, меморіальної дошки на будинку, в якому він народився.
Як наголосила начальник управління культури Сумської ОДА Олена Мельник, такі постаті як Олександр Олесь – не минають у часі, а завжди з новими поколіннями вдячних читачів.
Тож у рамках урочистостей відкрито оновлену експозицію в музеї поета, презентовано збірку «Мій Олександр Олесь», до якої ввійшли художні твори переможців відкритого щорічного літературно-мистецького конкурсу для дітей і молоді імені Олеся, відбулися «круглі столи», флешмоб та низка інших культурно-мистецьких заходів, освячених іменем видатного земляка.
Ювілейні заходи пройшли також у Сумах, де в місцевих бібліотеках, музеях, навчальних закладах згадували земляка, декламували його твори.