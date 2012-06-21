Автодороги місцевого значення на Черкащині взялися ремонтувати за кошти місцевих громад і районних бюджетів. За умов недостатнього фінансування (дорожню галузь забезпечено необхідними коштами лише на третину) і з огляду на першочерговість виконання ремонту на головних магістралях області дорожники звернулися до місцевих адміністрацій, районних рад та об’єднаних громад із проханням розглянути можливість співфінансування ремонту й утримання автодоріг загального користування місцевого значення, щоб поліпшити стан під’їзних доріг до населених пунктів, підвищити безпеку руху. Законодавчі норми дозволяють органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення щодо фінансування об’єктів капітального та поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення.
Співфінансування виявилося ефективним. Кошти, які надають громади з місцевих бюджетів, витрачають на приведення в належний стан дорожнього полотна, а експлуатаційне утримання, водовідведення, ремонт штучних споруд і частково поліпшення дорожнього полотна фінансують із держбюджету. Завдяки активній співпраці Служби автодоріг із кожною райдержадміністрацією та об’єднаними територіальними громадами щодо залучення коштів уже є перші результати. Як розповів начальник Служби автомобільних доріг у Черкаській області Владислав Демиденко, у Драбівському, Золотоніському, Чорнобаївському, Черкаському, Канівському та Лисянському районах уже відремонтовано доріг на суму майже 22,6 мільйона гривень. Роботи тривають.