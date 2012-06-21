Як відомо, Президент України Петро Порошенко зустрівся в Давосі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Керівництво Фонду в ультимативній формі зажадало від Порошенка виконання низки колишніх обіцянок і встановило конкретні терміни.
Лагард озвучила майже 20 пунктів вимог. Низку зобов’язань влада повинна виконати протягом двох тижнів. Також під час зустрічі обговорювалося питання про формування Антикорупційного суду. У МВФ наполягають, щоб суд формувала рада експертів без будь-якого права вето з боку судової або виконавчої влади.
«Нам сказали, що три роки з нами бавилися, і додали, що суддів Антикорупційного суду повинні призначати донори. В іншому випадку, грошей не буде… Зовсім. А пікові виплати за зовнішніми боргами ніхто не відміняв», – розповідають джерела ЗМІ, знайомі з деталями переговорів.
Не обійшли увагою і тарифну тему. МВФ, виходячи з нинішньої економічної ситуації, наполягає на підвищенні тарифів на газ для населення, наголошуючи, однак, що цього можна було уникнути. У МВФ акцентують на тому, що їм відомо, що через дотування олігархів (зокрема підвищення індикативної ціни вугілля на 25%,) і чергове підвищення мінімальної зарплати у бюджеті багатомільярдна діра. Її треба якось перекривати. Очікують, що ціну на газ для населення буде підвищено на 18%-20%. Уряд все ще сподівається переконати Фонд у тому, що зростання ціни повинно бути мінімальним.
Ринок землі у Фонді, готові «відкласти на другий план». В цілому, за інформацією ЗМІ, Порошенко погодився на виконання «пунктів Лагард».