Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні втілюють у життя пілотний проєкт, який може допомогти удосконалити підходи органів місцевого самоврядування та обласних адміністрацій до підвищення доступності лікування пацієнтів. На Черкащині, приміром, за впровадження найкращих сучасних технологій у медичній галузі взялася фармацевтична компанія «Рош Україна». Її співзасновник — швейцарська компанія «Рош» — одна з провідних компаній світу в галузі фармацевтики і діагностики, виробник ефективних біотехнологічних лікарських препаратів для боротьби з онкологічними, офтальмологічними і аутоімунними захворюваннями, важкими вірусними інфекціями і порушеннями діяльності інших систем організму.
Меморандум про співробітництво та взаєморозуміння цими днями підписали голова облдержадміністрації Роман Боднар та генеральний директор «Рош Україна» Мартін Вершлан. Спільні заходи обох сторін будуть спрямовані на підвищення ефективності регіональних програм у сфері охорони здоров’я. Поєднання зусиль, спрямованих на розробку ефективних медичних рішень для пацієнтів з урахуванням індивідуальних особливостей кожного, переконаний і Роман Боднар, може бути дуже корисним для підвищення рівня медичного обслуговування на Черкащині.