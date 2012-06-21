Під патронатом Кабінету Міністрів днями в Києві відбувся  Міжнародний форум «INNOVATION MARKET». До його організації долучилися  міністерства економічного розвитку і торгівлі,  освіти і науки,  Національна Академія наук,  CSTEC – Китайський центр обміну науковою та технологічною інформацією, а також  один із провідних вишів  країни — Національний авіаційний університет. На його стенді було представлено,  зокрема, розроблення в галузі безпілотної авіації.

Участь НАУ в цьому впливовому заході не випадкова, адже завдяки планомірній співпраці  з китайською стороною було досягнуто домовленостей, стратегічно важливих для України загалом. Так, найближчим часом у Китаї буде створено Китайсько-український навчально-науково-дослідний Інститут аерокосмічних технологій. Китайська сторона надає фінанси та  обладнання, українська — забезпечує кадрову та проектну частини.

«Пріоритетом є створення спільних  наукових та навчально-наукових структур (центрів, лабораторій), зокрема дзеркальної структури в Україні та Китаї, — зазначив в.о. ректора Володимир Ісаєнко. — Ще  однією стратегічно важливою складовою стане спільне розроблення та впровадження нових технологій і продукції на території Китаю, України та третіх країн за напрямами: авіаційно-космічні технології, екобіотехнології, енергозберігаючі технології, матеріалознавство. Планують розширювати міжнародне співробітництво між нашим і китайськими університетами».

Тож результати співпраці відкривають широкі горизонти не лише перед науковцями, викладачами та студентами НАУ, а й перед Україною загалом. 

Анна ХІВРЕНКО
для «Урядового кур’єра»