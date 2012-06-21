Під патронатом Кабінету Міністрів днями в Києві відбувся Міжнародний форум «INNOVATION MARKET». До його організації долучилися міністерства економічного розвитку і торгівлі, освіти і науки, Національна Академія наук, CSTEC – Китайський центр обміну науковою та технологічною інформацією, а також один із провідних вишів країни — Національний авіаційний університет. На його стенді було представлено, зокрема, розроблення в галузі безпілотної авіації.
Участь НАУ в цьому впливовому заході не випадкова, адже завдяки планомірній співпраці з китайською стороною було досягнуто домовленостей, стратегічно важливих для України загалом. Так, найближчим часом у Китаї буде створено Китайсько-український навчально-науково-дослідний Інститут аерокосмічних технологій. Китайська сторона надає фінанси та обладнання, українська — забезпечує кадрову та проектну частини.
«Пріоритетом є створення спільних наукових та навчально-наукових структур (центрів, лабораторій), зокрема дзеркальної структури в Україні та Китаї, — зазначив в.о. ректора Володимир Ісаєнко. — Ще однією стратегічно важливою складовою стане спільне розроблення та впровадження нових технологій і продукції на території Китаю, України та третіх країн за напрямами: авіаційно-космічні технології, екобіотехнології, енергозберігаючі технології, матеріалознавство. Планують розширювати міжнародне співробітництво між нашим і китайськими університетами».
Тож результати співпраці відкривають широкі горизонти не лише перед науковцями, викладачами та студентами НАУ, а й перед Україною загалом.
Анна ХІВРЕНКО
для «Урядового кур’єра»