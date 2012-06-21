Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
У схроні, який днями на околицях міста Щастя, у зруйнованій будівлі виявили співробітники Служби безпеки України, зберігалося два протитанкових гранатомети РПГ-26, 10 гранат Ф-1, 2 шашки тротилу загальною вагою 400 грамів, електродетонатори, запали УЗРГМ-2 та набої. Наразі проводяться заходи зі встановлення осіб, причетних до облаштування «арсеналу».
Як повідомляє прес-служба відомства, у минулому році СБУ виявила 18 таких «закладок», з яких вилучено понад 26 тисяч боєприпасів, 20 кілограмів вибухових речовин, вогнепальну зброю.