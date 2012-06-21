Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий курєр»
Співробітники СБУ викрили громадянина України, який налагодив канал збуту зброї.
Як повідомила прес-група УСБУ в Сумській області, оперативники відомства встановили, що мешканець міста Біла Церква на Київщині незаконно зберігав у власному помешканні вогнепальну зброю та боєприпаси, а клієнтів для їх збуту, зокрема, серед жителів Сумської області, підшукував через мережу Інтернет.
Співробітники СБУ задокументували факт реалізації ділком двох пістолетів вітчизняного та іноземного виробництв, а також набоїв до них.
Зловмисника затримано за місцем проживання під час збуту автомата Калашникова.
Відкрито кримінальне провадження, його фігуранту оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.