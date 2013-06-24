Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців, щоб скоординувати спільні зусилля для збільшення підтримки України у світі. Глава держави подякував за активну роботу конгресу, який є голосом України у світі, проводить просвітницьку діяльність і формує імідж держави за кордоном. Представники Світового конгресу українців висловили вдячність Президентові за його лідерство.

Сторони обговорили дипломатичну роботу, повернення дітей, яких викрала росія, важливість збільшення санкційного тиску на рф та як саме конгрес може сприяти цьому.

Представники Світового конгресу українців розповіли про зусилля, яких вони докладають для підтримки українських воїнів. За їхніми словами, зібрані кошти спрямували на виробництво дронів і закупівлю пікапів, які вже завтра відправлять на передову. Крім того, триває робота заради залучення інвестицій на відбудову України.

Окремо йшлося про підтримку українських школярів: будівництво укриттів, збільшення кількості шкільних автобусів, забезпечення гаджетами та додаткове фінансування для безкоштовного харчування учнів.

Володимир Зеленський зазначив, що з минулого року держава повністю забезпечує безкоштовними обідами школярів початкових класів, а вже з цього навчального року програма розшириться на всіх учнів у прифронтових регіонах. Триває робота, щоб школярі всіх класів у кожній області України мали змогу харчуватися безкоштовно.

Обговорили питання, пов’язані із множинним громадянством. Представники Світового конгресу українців подякували за ухвалений закон і відзначили його важливість. За словами глави держави, першими країнами, з якими цей механізм буде застосовано, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити в Канаді та США.

У зустрічі взяли участь президент Світового конгресу українців Павло Ґрод (Канада), віцепрезидент Андрій Футей (США), член виконавчого комітету Зенон Коваль (Бельгія), віцепрезидент Світового конгресу українців з операційних питань Зенон Потічний (Канада), президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, президент Українського конгресового комітету Америки Михайло Савків, член Ради директорів Світового конгресу українців Віторіо Соротюк (Бразилія), координатор військової допомоги Світового конгресу українців Андрій Потічний (Канада), голова місії Світового конгресу українців в Україні Андрій Шевченко, а також заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца та заступники керівника Офісу Президента Ігор Брусило й Олена Ковальська.

Джерело: Офіс Президента