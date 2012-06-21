14 слонів проникли в китайське село в пошуках кукурудзяних полів, але замість смачних качанів знайшли кукурудзяне вино.
У соціальних мережах з'явилися фотографії диких слонів, захмелілих після смачного кукурудзяного напою. «У той час як люди вибирають соціальну ізоляцію, 14 слонів увірвалися в село провінції Юньнань в пошуках кукурудзи та іншої їжі. У підсумку вони випили 30 літрів кукурудзяного вина і так захмеліли, що заснули посеред чайного саду по сусідству», – повідомляє «Урядовий кур’єр» , посилаючись на іноземні ЗМІ.
Як пояснив заступник голови Управління лісового та степового господарства повіту Менхай Лун Юньхан, місцевих жителів попередили про банду з хоботами і їх пересування і попросили поспішити зі збором цукрової тростини, улюблених ласощів звірів, а також уникати місць їх можливої появи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»