Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Коли власна вигода затьмарює розсуд і постає над державними інтересами — державним службовцям саме час, як кажуть в народі, сушити сухарі. Бо за нинішньої боротьби з корупцією кожному чиновнику варто б задуматися над реальною ціною власного збагачення, що може вирости до декількох років ув’язнення.
Двоє митників одного з відділів митного оформлення Слобожанської митниці не зважили на такі перспективи і за завдання державі збитків майже на півмільйона гривень будуть покарані позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таке покарання двом головним державним інспекторам митниці за зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, як розповіли у прес-службі прокуратури Харківської області, визначає ч. 2 ст. 364 КК України.
Саме за погодженням з прокуратурою області до суду скеровано обвинувальний акт щодо митників, які посприяли зловмиснику перемістити через кордон автомобіль з незадекларованим товаром вартістю понад 10000 євро.
Під час досудового слідства на вилучений товар накладено арешт.
Наразі прокурором у кримінальному провадженні заявлено позов про відшкодування завданих злочином збитків у розмірі майже 466 мільйонів гривень.