Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На старт! У районних центрах Тростянець і Охтирка Сумської області – низка спортивних новосіль.
Так, напередодні нового навчального року тут здали в експлуатацію футбольні поля зі штучним покриттям, де відтепер свою майстерність можуть шліфувати численні прихильники цього популярного виду спорту.
Як наголосив голова Сумської ОДА Микола Клочко, нове футбольне поле в Тростянці слугуватиме для всіх мешканців Шевченківського мікрорайону міста, зокрема, учнів школи №3, вихованців міської Академії спорту та ДЮСШ.
Для будівництва залучено 720 тисяч гривень з державного бюджету, ще стільки ж – місцеві кошти.
Як відомо, торік Уряд України виділив на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям 270 мільйонів гривень. За кошти, передбачені для Сумщини, в ОТГ, селах та містах краю будуються 10 таких полів. Уже введені в експлуатацію – три, на черзі – низка інших.
Того ж дня в Охтирці відкрито скейт- і воркаут-парк, майданчик із вуличними тренажерами, а місцеві учні та освітяни одержали новенький шкільний автобус.