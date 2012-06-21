У Черкасах відкрито новий міський гімнастичний комплекс. Для цього старе приміщення колишнього кінотеатру «Мир» реконструювали для потреб дитячо-юнацької спортивної школи, на що пішло близько 10 мільйонів гривень — 55 відсотків з державного бюджету та 45 — з місцевого. У складі комплексу нині — зали гімнастики та фізичної підготовки, великий зал для змагань, оснащені сучасним спортінвентарем.
У ДЮСШ «Спартак» нині навчається 300 дітей, якими опікуються 14 тренерів. Як розповіла директор спортивної школи Тетяна Бордовська, тут давно мріяли про власну матеріально-технічну базу. І ось мрія здійснилася.
Заступник міського голови Юрій Ботнар заявив, що на цьому міська влада зупинятися не збирається та докладе максимум зусиль, аби зробити Черкаси спортивним містом. Адже чим більше ми витратимо на розвиток фізкультури та спорту, зауважив він, тим менше витрачатимемо на ліки.