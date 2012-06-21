У Драбові на Черкащині завершено реконструкцію спортивного комплексу, який діє на базі районного центру культури та дозвілля. Тепер маленькі драбів’яни зможуть займатися улюбленими видами спорту не в напівзруйнованому приміщенні, яким воно було нещодавно, а в цілком сучасному, побудованому за європейськими стандартами. Новий спортивний комплекс — це не лише відремонтований спортивний зал, а й сучасні борцівські класи, тренерська кімната, роздягальні, душові кабіни, санвузли та тренажерний зал, куди можуть приходити займатися як діти, так і дорослі.
Як розповіла начальник відділу культури Драбівської райдерж адміністрації, депутат районної ради Світлана Орел, приміщення районного центру культури та дозвілля побудоване у 1991 році, до нього входив і спортивний об’єкт. 11 років тому його передали дитячо-юнацькій спортивній школі, але за цей час приміщення зруйнувалося, стало непридатним для занять. На його ремонт залучили 2 мільйони 36 тисяч гривень з державного, обласного та районного бюджетів.
Нині в спортивному комплексі вже проводять повноцінні заняття. На Драбівщині близько 300 дітей відвідують дитячо-юнацьку спортивну школу і професійно займаються дзюдо, баскетболом, волейболом і футболом.
Тут понад 35 років працює тренером майстер спорту України з боротьби дзюдо і самбо, директор Драбівської ДЮСШ «Слов’яни» Василь Моійсеєв. Вихованці школи привозять багато медалей з чемпіонатів України, Європи і світу. Йому доводилося займатися у різних залах, бувати на змаганнях у різних приміщеннях як в Україні, так і за кордоном. Але таких умов для занять спортом, які тепер створили в Драбові, каже він, ще треба пошукати.
— На такій базі сьогодні ми можемо прийняти навіть чемпіонат України та міжнародні турніри, — задоволено розмірковує директор. — Тому з чудовим настроєм та ще з більшою енергією тренуватимемо дітей і досягатимемо успіхів.