Україна понад 200 років варить солодкі кристали. Образно кажучи, вітчизняна цукрова галузь давно грає у Лізі чемпіонів. З огляду на потенційні можливості галузі дуже важливо (економічно і соціально), аби щороку український цукор був на світовому ринку.

Утім, цей рік видався специфічним. У період копання солодких коренів, хоч урожайність била рекорди, експерти зменшили прогноз виробництва цукру. Причина — нижча за останні три роки цукристість, що зумовлено ґрунтово-кліматичними умовами року. Попри це і тепер наша країна із власним цукром, а з експорту матиме валютні надходження.