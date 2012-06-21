У регіональному турнірі України Кубка Києва 2018 року з пауерліфтингу та окремих вправ взяли участь спортсмени з міста Умані на Черкащині. Абсолютною чемпіонкою змагань UPC (Ukrainian Powerlifting Committee) 2018 року стала уманчанка Наталія Сокуренко.
Спортсменка показала такі результати: присідання — 155 кг, жим лежачи — 72,5 кг, станова тяга — 155 кг, сума — 382,5 кг.
На цьому здобутки молодої спортсменки не закінчилися. За версією Комітету пауерліфтингу України, Наталю Сокуренко, лідера команди «Амарант», визнано найкращою спортсменкою серед аматорів цього року.
Фахівці Федерації UPC висловили подяку тренерові команди розважально-спортивного комплексу «Амарант» Олександрові Дробілку за виявлену професійну майстерність у підготовці спортсменки до видатних досягнень та побажали подальших звершень.