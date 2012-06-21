За словами голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної, область однією з перших в Україні застосувала європейські механізми солідарного співфінансування ремонту та реконструкції доріг коштом бюджетів усіх рівнів — від державного до місцевих.
Саме завдяки такому підходу підприємства та організації, відповідальні за ремонт шляхів, постійно перебувають у полі зору не лише керівництва, а й широкої громадськості. Щотижня на своєму сайті Служба автомобільних доріг Харківщини детально інформує про виконані на дорогах регіону роботи, розповідає про найближчі та перспективні плани, а також кілька разів на місяць звітує перед облдержадміністрацією.
Перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області Сергій Пляка повідомив про ремонтні роботи на шляхопроводі поблизу Пісочина і на ділянці дороги Приколотне — Великий Бурлук на території Великобурлуцького району. А також про роботи на дорозі Харків — Охтирка.
На трасі Київ — Харків — Довжанський дорожники взялися до ремонту дороги від Ізюма до кордону з Донецькою областю. Цьому напрямку, що має стратегічне значення, в області приділяють особливу увагу. За інформацією Служби автодоріг, цього року планують відремонтувати 34,2 кілометра дороги Київ — Харків — Довжанський на ділянці від Чугуєва до виїзду з Ізюма у бік Луганської області, а завершити будівництво дороги планують до 20 жовтня 2017 року.
Ще в серпні під час робочої наради за участю голів Харківської, Донецької та Луганської областей Президент України Петро Порошенко наголошував, що це не лише дорога єднання місцевих жителів, а й «дорога життя». Отож на її відновлення держава з бюджету ще спрямувала додаткових 200 мільйонів гривень. Додаткові кошти з держбюджету необхідні для продовження робіт від виїзду з Ізюма в бік Слов’янська, щоб відремонтувати майже 16 кілометрів твердого покриття. Нині роботи ведуть два підрядники: один працює в напрямку від Ізюма, другий — у напрямку від кордону.
Закінчено роботи на окружній дорозі: тут виконано влаштування шарів з мінеральних сумішей. Також тривали роботи на дорозі Мерефа — Лозова — Павлоград. Усього на об’єкті укладено 14 кілометрів нового покриття, триває підготовка нових ділянок.
Завершено першу частину ремонту на дорозі Харків — Вовчанськ: тут укладено 4 кілометри асфальтобетону. Тривають підготовчі роботи на інших ділянках траси, а також капітальний ремонт шляхопроводу поблизу села Губарівка Богодухівського району. Тут завершено облаштування будівельного майданчика, перенесення комунікацій, розбирання конусів та берегових опор, демонтажу конструкцій старого шляхопроводу. Виконано й роботи з влаштування 28 буронабивних паль. Влаштовано ростверки та стояки опор, закінчуються монтажні роботи із встановлення ригелів та відсипання конусів. Відсоток виконання капремонту — понад 60.