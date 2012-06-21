Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Генеральна прокуратура України вже передала справу народного депутата, Героя України Надії Савченко та керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яких звинувачують у тероризмі, для розгляду до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області. Колегію суддів, які приступлять до розгляду справи за звинуваченнями у підготовці до проведення терористичного акту, очолив суддя Сергій Пронін. Щоправда, у списку вже призначених для розгляду справ на найближчі дні засідання за резонансною справою Савченко і Рубана поки відсутнє.
За версією слідства, Надія Савченко та Володимир Рубан планували «широкомасштабні терористичні атаки» у центрів Києва: зокрема у Верховній Раді. Також їм інкримінують сумнівні тісні зв’язки із представниками окупаційної адміністрації по той бік лінії розмежування. За однією з версій, підозрювані домовлялися про поставки зброї та вибухівки для здійснення терористичних актів безпосередньо із колишнім і тепер вже загиблим лідером самопроголошеної «ДНР» Олександром Захарченком. На користь цієї версії свідчить затримання Володимира Рубана у березні минулого року на одному з українських КПВВ із солідним арсеналом зброї, яку, замаскуваши у меблях, він намагався перевезти до України із тимчасово окупованої території Донбасу.