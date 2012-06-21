«Війна змінила українську армію й нашу бригаду зокрема, вплинула на теорію і практику військової науки, — розповів заступник командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади полковник Андрій Качанов. — Тому і наше десантне військо модифікується відповідно до викликів і загроз у секторі безпеки та оборони Української держави. Високомобільні десантні війська стали десантно-штурмовими. Ми отримали всі зразки техніки, потрібні для виконання завдань штурмових підрозділів, важкої піхоти, рейдових загонів. Український десантник постійно вчиться».
Важко не погодитися з думкою офіцера, що справжнім десантником може бути лише перфекціоніст. Крилаті піхотинці, якщо хочуть стати профі, повинні повсякчас прагнути довершеності.
— Нове гасло ДШВ — «Завжди перші!» Воно підходить нашій бригаді, де служу майже 14 років, — зауважує полковник Качанов. — У суспільстві поширена думка, що до початку АТО в Україні армії не існувало. Це не зовсім так. Принаймні, були десантники та спецпризначенці, які прийняли перший удар ворога і першими пішли відбивати російську агресію.
Наша рота в Криму пережила спроби вмовляння й схиляння до здачі через різноманітні заохочення. Командири полків і бригад російського спецназу спілкувалися з нашими офіцерами, обіцяючи всілякі гаразди. Але то марна річ. Рота була останнім підрозділом, який у повному складі під українськими стягами вийшов із півострова. Бойовий дух бригади нині високий. І нехай вороги нас бояться. Вони мають знати, що ми здатні дати адекватну відповідь будь-коли. І напевно тому серед населення Донбасу зростає віра в Україну, в те, що в Донецьку, Макіївці та Луганську буде парад нашої техніки й ми неодмінно вийдемо до кордону й принесемо туди українські прапори.
Чотири роки тому 25-ту бригаду підняли за бойовою тривогою. За кілька годин після цієї команди окремі її підрозділи вирушили на російсько-український кордон, щоб запобігти проникненню військових сил Росії та їхніх диверсійних груп. Під виглядом проведення тактичних навчань особовий склад розвідувально-десантної роти провів розвідку позицій ЗС РФ у Криму й місцевих незаконних збройних формувань, тримаючи оборону навколо ППД 36-ї окремої бригади берегової охорони у с. Перевальне. Десантники місяць перебували в оточенні. Вони не здалися, не віддали росіянам жодної одиниці зброї чи техніки, а повернулися додому. За місяць 25-та бригада виконувала завдання на 20 локаціях.
Геннадій КАРПЮК
для «Урядового кур’єра»