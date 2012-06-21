Правоохоронці затримали 53-річного луганчанина, який намагався незаконно потрапити на підконтрольну Україні територію. Чоловік вже не вперше долав водний кордон, який є лінією розмежування неофіційно. З’ясувалося, що в обхід КПВВ він проїхав на тимчасово окуповану територію й кілька місяців тому — в листопаді 2019 року. А днями повторив спробу перепливти на човні Сіверський Донець поблизу населеного пункту Лобачеве. Але цього разу він попався.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, під час огляду у сумці та на тілі чоловіка знайшли 800 тисяч гривень — він примотав їх на животі. Затриманий розповів прикордонникам, що прямував до сина, який живе у Києві.
За порушення правил перетину лінії розмежування чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень. Крім того, за порушення порядку переміщення товарів до контрольованої території України складено адміністративний протокол та вилучено гроші. Справу скеровано до суду.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»