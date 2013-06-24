Міністерство енергетики України зробило заяву щодо коментарів президента рф з приводу Запорізької АЕС: «У відповідь на заяви президента рф від 2 вересня Міністерство енергетики наголошує: росія атакувала важкою військовою технікою та окупувала цивільний ядерний об’єкт України — Запорізьку атомну електростанцію, силою і терором блокуючи законний український регуляторний і операторський контроль над станцією, що є невід’ємною власністю України.

Станція наразі перебуває в умовах позапроєктної загрози — тобто режиму, який не був передбачений ані конструктивно, ані процедурно. Наслідки такої експлуатації неможливо належним чином оцінити через постійне військове захоплення цього ядерного об’єкта.

Від часу встановлення військового контролю над Запорізькою АЕС російська федерація допустила системні критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об’єкта… Умови, в яких ЗАЕС утримується тривалий час у режимі холодного зупину, під наглядом сторонніх невстановлених осіб і без доступу легітимного українського оператора, принципово не сумісні з базовими стандартами ядерної безпеки для об’єкта такого масштабу.

У цьому контексті публічні заяви президента рф від 2 вересня 2025 року про запровадження нових невідомих систем управління та контролю над станцією слід розцінювати як свідчення намагання використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України.

Ці дії становлять пряму загрозу ядерній безпеці станції, а відтак — Європи. Закликаємо міжнародних партнерів до негайної реакції, зокрема в межах вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, де ці загрози необхідно чітко оцінити і визнати на міжнародному рівні», — йдеться в заяві Міненерго.