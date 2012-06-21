Серед художників краю за Карпатами ім’я Василь найпоширеніше. До такого висновку спонукає величезна виставка, яку відкрили образотворці з цим іменем 11 січня в атріумі облдержадміністрації. Назва вернісажу теж красномовна: «Наші славні Василі — окраса Срібної землі».
— У всі часи Василь — одне з найшанованіших імен на Закарпатті, — зазначив, вітаючи гостей виставки, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Галас. — І свято Василя закарпатці сторіччями шанують і зберігають його цікаві самобутні обряди. Започаткований торік нашими талановитими Василями гарний захід, сьогодні вже добра традиція, яку ми із задоволенням підтримуватимемо надалі, як і міжнародний фестиваль «Василля», що теж удруге збирає тисячі гостей в обласному центрі.
В експозиції представлено роботи понад 20 митців у жанрах живопису і графіки, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури тощо.
— Наш загал Василів дуже численний, тож може мати право голосу, — наголосив учасник виставки художник Василь Вовчок. — На цій виставці представлено роботи, створені протягом року. Тут зображено всі пори року, повний спектр кольорів і напрямів живопису. До наступного року теж матимемо чим порадувати гостей мистецького заходу.
Привітав господарів і гостей виставки голова Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників Василь Густі. Він поділився із присутніми поетичними римами про… Василів. А музичні акорди до свята додав фольклорний ансамбль «Маки» Ужгородського коледжу культури і мистецтв.
Василь ЧУМАЛЬ
для «Урядового кур’єра»