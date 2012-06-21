Комітет у закордонних справах Палати представників США підготував законопроект щодо співпраці з Україною в галузі кібербезпеки, який серед іншого має на меті зменшити залежність України від російських технологій. Конгресмени рекомендують до схвалення проект закону, який встановлює співпрацю з Україною з питань кібербезпеки. Про це повідомило Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.
Ідеться про встановлення найсучасніших безпекових оновлень на комп’ютерах органів державної влади, а також на системах, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструктури України, «зменшення залежності України від російських технологій» та залучення українських фахівців до міжнародних програм обміну досвідом у галузі інформаційної та кібербезпеки.
«У документі підтверджено відданість Сполучених Штатів Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співпраці нашої держави з НАТО», — зазначили українські дипломати.