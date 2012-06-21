Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила експорт летального озброєння Україні.
Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на слова високопосадовців з адміністрації президента.
Так, чиновники підтвердили, що Державний департамент США схвалив комерційну ліцензію, яка дозволяє експорт снайперських систем моделі M107A1, боєприпасів до них та пов'язаних з ними комплектуючих на загальну вартість 41,5 мільйона гривень.
Проте, Держдеп не схвалив експорт важкої зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Зазначається, що Конгрес санкціонував продаж Україні такої зброї ще в 2014 році, однак адміністрація тодішнього президента Барака Обами так і не дозволили експорт зброї.