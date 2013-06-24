Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Президента США з питань України генералом Кітом Келлогом.

Глава держави подякував за підтримку та відзначив те, як Президент Трамп налаштований досягти реального миру. Володимир Зеленський наголосив на важливості втілення всіх результатів, досягнутих під час спільної з європейськими лідерами зустрічі у Вашингтоні: політичних, оборонних та економічних. Президент України зауважив, що це був успішний саміт, демонстрація справжньої єдності між Європою та Сполученими Штатами.

Володимир Зеленський і Кіт Келлог обговорили напрацювання щодо безпекової архітектури для України, якими зараз займаються команди України, США та партнерів. Україна розраховує, що найближчим часом буде визначено ключові основи безпеки. Президент відзначив готовність Сполучених Штатів Америки бути частиною безпекової архітектури для України.

Сторони також говорили про те, як можна вплинути на росію, щоб змусити її до реальних переговорів і закінчення війни. Зокрема, йшлося про санкційний і тарифний тиск, можливість застосування якого має залишатися на порядку денному. Глава держави вкотре підтвердив, що Україна готова до переговорів у форматі лідерів, щоб розв’язати ключові питання. Президент наголосив, що має бути така сама готовність у москві.

Окрему увагу приділили оборонній співпраці, підготовці великої угоди про закупівлю зброї та угоди щодо дронів. Володимир Зеленський поінформував про реалізацію ініціативи PURL у координації з НАТО, завдяки якій Україна може купувати зброю у США за кошти партнерів. Триває робота над залученням додаткових країн до цієї програми.

Володимир Зеленський і Кіт Келлог обговорили повернення українських дітей, яких викрала росія, повідомляє Офіс Президента.