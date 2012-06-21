Комітети з питань збройних сил Палати представників і Сенату затвердили проект оборонного бюджету США на 2018 фінансовий рік, на який запропоновано надати 700 мільярдів доларів. Із цієї суми Україні передбачено 350 мільйонів доларів військової допомоги зокрема у вигляді летального озброєння.
Про це йдеться в доповіді на сайті сенатського комітету Конгресу США у справах збройних сил, повідомляє УНІАН. У проекті запропоновано запровадити обмеження на використання половини цієї суми доти, доки голова Пентагону не переконає Конгрес у тому, що Україна зробила істотні кроки у проведенні інституційних реформ в оборонній галузі.
Для протидії російській агресії оборонний бюджет США на наступний рік передбачає спрямувати понад 4 мільярди доларів у межах Європейської ініціативи стримування для підтримки союзників НАТО. Остаточно законопроект буде затверджено тоді, коли відбудеться загальне голосування у Палаті представників і Сенаті, після чого його має підписати президент США.