Про це на виступі в академії Міністерства закордонних справ України заявив заступник держсекретаря США
Джон Салліван, повідомляє УНІАН.
«Вільна і економічно успішна Україна є одним з найбільших страхів Кремля – і це найбільша надія українського народу. США інвестували в успіх України, надавши допомогу більш ніж на два мільярди доларів США для досягнення цієї мети», – зазначив Салліван, передає прес-служба посольства США в Україні.
За його словами, США підтримують Україну в зв’язку з тим, що вона володіє великим невикористаним потенціалом.
Крім того, він підкреслив, що боротьба з корупцією в Україні не менш важлива, ніж протидія російській агресії.
«Ці дві боротьби – дві сторони однієї й тієї ж монети. Пріоритет обох є питанням національної безпеки. Для України вкрай важливо прагнути до глибокої, всеохоплюючої та своєчасної реформи», – додав Салліван.
Президент Петро Порошенко домовився із заступником секретаря Держдепу продовжити санкції проти Росії.
Крім того, сторони обговорили ситуацію на Донбасі, а також подальші кроки в рамках мирного врегулювання.
Зокрема, сторони обмінялися думками з питання розміщення ефективної миротворчої місії ООН на Донбасі.