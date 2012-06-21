Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив бюджет Пентагону, який передбачає 300 мільйонів доларів для України. Сенатори підтримали на голосуванні 86 голосами «за» та 8 «проти» акт про бюджетні асигнування національної оборони. Цей законодавчий документ ухвалила Палата представників минулого тижня, повідомляє Укрінформ.
Так видатки на оборону США становитимуть загалом 738 мільярдів доларів. «Українська» його частка містить летальну оборонну допомогу, а також розбудову спроможностей берегової охорони, зокрема берегові крилаті та протикорабельні ракети. Законодавці передбачили обов’язковість запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь у газпромівському енергетичному проєкті «Північний потік-2», а також у проєкті «Турецький потік», повідомляє УНІАН.
Заокеанські законодавці звертають увагу, що законопроєкт, який тепер має підписати президент США Дональд Трамп, містить положення про підвищення плати військовим на 3,1%.