Оборонний бюджет США, який передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів військової допомоги, розширює напрями цієї підтримки. Зокрема, закон санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру. Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці у Facebook. «Уперше запропоновано надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони», — розповів посол. Законопроект також передбачає кошти на реабілітацію українських поранених у медичних закладах США, навчання і підготовку українських медичних фахівців.
«Позиція обох палат американського парламенту вкотре підкреслює високий рівень двопалатної і двопартійної підтримки України у протистоянні агресії Кремля», — переконаний Валерій Чалий.