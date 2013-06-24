США погодили продаж обладнання Україні на більш ніж $300 млн для підтримки систем Patriot та закупівлю і обслуговування Starlink. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, Державний департамент США схвалив продаж обладнання для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання для України на суму $179,1 млн.

«Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних російських повітряних атак», - зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Крім того, Держдеп США схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на орієнтовну суму $150 млн.