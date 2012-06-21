Палата представників американського Конгресу схвалила проект закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки, спрямований на активізацію взаємодії між двома країнами у галузі кібербезпеки в умовах протидії російській гібридній агресії. За ухвалення проекту проголосували 404 конгресмени.
«Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки зокрема щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності країни від російських інформаційних і комунікаційних технологій, сприяння її участі у програмах обміну інформацією, — йдеться у повідомленні Посольства України в США, процитованому УНІАН. — У законопроекті підтверджено відданість Сполучених Штатів Америки Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співпраці нашої держави з НАТО».
Законопроект має підтримати Сенат і лише потім підписати Президент Дональд Трамп.