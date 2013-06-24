Державний департамент США схвалив рішення про можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання в межах програми Foreign Military Sale (FMS) на суму 825 млн доларів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ідеться про 3350 ракет ERAM та стільки ж вбудованих навігаційних систем GPS/INS (EGI) із захистом від підробки сигналу (SAASM).

«Фінансування закупівлі здійснюватиметься за підтримки Данії, Нідерландів та Норвегії в межах програм PURL і JUMSTART. Вдячний партнерам», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він подякував США за важливу підтримку, яка зміцнює спроможності України захищати свободу й незалежність у розвʼязаній росією війні.