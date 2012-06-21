У США вперше оприлюднили 2891 документ про вбивство 35-го президента країни Джона Кеннеді. Про це повідомляє сайт національних архівів США.
«Національні архіви поширять додаткові документи з редагуванням тільки в дуже рідкісних випадках, до крайнього терміну 26 квітня 2018 року», — наголосила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.
Водночас The Guardian, посилаючись на документи з архіву за 1966 рік, пише, що СРСР був переконаний у змові.
Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розсекретити документи щодо вбивства 35-го американського президента Джона Кеннеді.
Джон Кеннеді помер від кульового поранення в голову 22 лостопада 1963 року у місті Даллас.