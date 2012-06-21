Держдепартамент США виступив на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України перед зустріччю лідерів країн нормандського формату, запланованою на 9 грудня в Парижі. У заяві речниці Держдепартаменту Морган Ортегус, опублікованій на сайті американського посольства в Україні, зазначено, що США працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію виконувати її зобов’язання за мінськими угодами та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України над Донбасом, повної територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів включно з територіальними водами.
«США підтримують Україну в тому, як вона рухається вперед на шляху до мирних переговорів. Упродовж останніх тижнів Президент Володимир Зеленський робив обережні, але нелегкі кроки на шляху до миру, які містять дипломатичні контакти задля просування мирного процесу, сприяння розведенню сил уздовж лінії розмежування», — йдеться у заяві.