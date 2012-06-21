Рівень тіньової економіки в січні –– вересні 2017 року знизився на 3 відсотки порівняно з торішнім аналогічним періодом — до 33% ВВП. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі зазначають, що детінізація стала результатом зміцнення тенденції посткризової стабілізації економіки, поліпшення очікувань бізнесу і населення, ослаблення інвестиційних ризиків на тлі макрофінансової стабілізації та продовження реформування економіки. Як повідомляє прес-служба відомства, детінізацію стримують низький рівень довіри до інститутів влади, збереження значних викликів стабільності фінансової системи, а також наявність неконтрольованих територій на сході країни.
У розрізі видів економічної діяльності значні темпи детінізації було продемонстровано в операціях з нерухомим майном (до 38% у січні — вересні 2017 року з 46% в січні –– вересні 2016 року), оптової та роздрібної торгівлі (до 22% з 27%), переробної промисловості (до 27% з 34%), фінансової і страхової діяльності (до 49% з 53%), а також будівництві (до 28% з 34%).