Україна разом з партнерами з НАТО продовжує працювати над посиленням протиповітряної оборони. Важливість цих зусиль зайвий раз підтверджує зустріч міністра оборони Михайла Федорова зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером і командувачем NSATU генерал­лейтенантом Кертісом Баззардом, адже вони обговорили можливості забезпечення додаткового постачання ракет для систем ППО.

Михайло Федоров подякував Сполученим Штатам Америки та іншим партнерам НАТО за постійну підтримку, наголосивши, що постачання американського озброєння залишається критично важливим для захисту життя українців, які потерпають від російської агресії.

Окрему увагу сторони приділили забезпеченню стабільного постачання ракет до систем ППО. Керівник оборонного відомства підкреслив визначальну роль програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), завдяки якій вдалося налагодити постачання ракет до систем Patriot. Це стало одним з основних чинників захисту українських міст у зимовий період. Тому Україна розраховує на подальшу роботу цього механізму та стабільні поставки.

Міністр наголосив на важливості двосторонньої підтримки від країн НАТО. Адже ця допомога необхідна для реалізації цілей Плану війни та забезпечення стійкості Сил оборони.

Михайло Федоров поінформував партнерів про головні зміни, які впроваджує Міністерство оборони. Ідеться про проєкти з підвищення взаємосумісності з НАТО, а також масштабні ініціативи для збільшення ефективності Сил оборони та забезпечення бойових бригад.

Партнери зосередили особливу увагу на розвитку співпраці в інформаційно­когнітивному домені та обговорили підготовку до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі «Рамштайн», повідомляє Міноборони.