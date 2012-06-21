Правління Фонду соціального страхування очолив Олег Коваль, який обіймає посаду заступника міністра соціальної політики. На своїй сторінці у фейсбуці він повідомив: «Це зробили на позачерговому засіданні правління фонду, і це не вплине на мій функціонал заступника міністра. На цій посаді першочерговим завданням є забезпечення стабільної роботи фонду, захист інтересів застрахованих громадян і баланс інтересів усіх сторін, представлених у правлінні фонду». Питання про зміни до бюджету фонду на 2019 рік перенесено на наступне засідання. Ідеться про 1,17 мільярда гривень. «Та внесення таких змін має здійснювати Кабмін з ініціативи Мінсоцполітики», — уточнив він. Виконавчій дирекції фонду доручено підготувати проєкт бюджету фонду на 2020 рік і винести його на розгляд засідання правління.
«Схвалюю рішення ВР, яка підтримала у першому читанні проєкт закону № 2275 «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування», який передбачає мінімізацію корупційних ризиків у фонді», — зазначив Олег Коваль.