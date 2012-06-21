З-поміж дев’ятого валу щоденної інформації щиро потішило повідомлення з Чернігівщини: на сайті Михайло-Коцюбинської об’єднаної територіальної громади нещодавно з’явилася електронна петиція, яка вже набрала понад 200 голосів підтримки. У ній ідеться про необхідність реконструювати селищний стадіон і надання бюджетних коштів на цю суспільно важливу справу.
Як прокоментував новину голова ОТГ Микола Завальний, якщо є така пропозиція, то, певна річ, влада не ігноруватиме думки односельців. Тим більше, що нині в Михайло-Коцюбинському розробляють стратегію розвитку на найближчі п’ять років, щоб, за словами очільника громади, достеменно знати, куди рухатися.
Провідним вектором такого руху місцеві реформатори обрали створення належних умов для малечі, школярів, підлітків, підтримку молодих сімей. У селищній гімназії реконструювали їдальню, збільшивши кількість міcць. У кількох селах, що ввійшли до ОТГ, відремонтували дитсадки, закупили для них нове обладнання, встановили сучасне опалення в будинку культури, полагодили дороги. І врахуйте, ці зміни завдяки наполегливості місцевої влади сталися тут протягом року.
Віднедавна громада зросла кількісно: молоді сім’ї з дітьми охоче переїжджають з інших місць до Михайло-Коцюбинського, яке не лише стало центром громади, а й отримало перспективу кращого комфортнішого буття. Зокрема й тому, що реформа, каже менеджер Програми РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» Андрій Гук, повертає вітчизняне місцеве самоврядування до його європейських джерел, за яких місцева влада має не лише широкі повноваження, а й кошти на їхню реалізацію.
Що ж до великого бажання жителів сільської глибинки реконструювати місцевий стадіон, створити хороші умови для занять фізкультурою і спортом для себе і дітей, то принагідно згадала, що мільйони прихильників футболу в усьому світі знають: їхній кумир Пеле народився не в столиці чи мегаполісі-мільйоннику, а в маленькому бразильському містечку Трес-Корасойнс. Та це не завадило йому тричі здобути титул чемпіона світу, стати кращим спортсменом ХХ століття і забити у ворота суперн иків 1281 гол.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»