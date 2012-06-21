Наприкінці 2019 року китайський гігант Xiaomi формально анонсував «розумний» годинник Mi Watch Color. Незважаючи на те, що офіційна презентація ще не відбулася, інформація про вартість годинника вже оприлюднена.
Молодша версія Mi Watch Color буде доступна всього за 115 доларів або 2875 гривень, тоді як вартість більшості конкурентів починається з позначки в 150 доларів. У мережі також з'явилася інформація про технічні особливості нового гаджета. Mi Watch Color оснастили 1,39-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 454 х 454 пікселів. Пристрій одержав акумулятор, ємність якого становить 420 мАг, що дозволяє йому працювати автономно в режимі очікування 22 дні, тоді як в звичайному режимі годинник працює близько 14 діб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»