Похорон колишнього генсека ООН Кофі Аннана відбудуться 13 вересня в Гані, передає агентство Франс Прес з посиланням на заяву президента країни Нана Акуфо-Аддо.
Акуфо-Аддо також повідомив, що Аннан буде похований на новому військовому кладовищі в столиці Гани Аккра.
Кофі Аннан помер 18 серпня у віці 80 років. У мікроблозі Twitter Аннана з'явилася заява від імені родини колишнього генсека і Фонду Кофі Аннана. У повідомленні говориться, що він помер в колі близьких після нетривалої хвороби.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»