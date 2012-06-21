Американську співачку Арету Франклін поховають на кладовищі Вудлон в Детройті 31 серпня. Про це розповіла біограф «королеви соулу» Гвендолін Куїнн.
Як повідомляє агентство Associated Press, 28-29 серпня відбудеться прощання з тілом співачки в Музеї афроамериканської історії імені Чарльза Райта.
Панахида відбудеться з відкритим гробом, також планується виконання «безлічі пісень», повідомляють інші іноземні ЗМІ.
Також зазначається, що вона буде похована поруч з батьком, сестрами, братом і племінником. На похорон запрошені лише члени сім'ї та близькі друзі Франклін.
Легенда соулу, госпела і ритм-енд-блюзу Арета Франклін пішла з життя 16 серпня в США у віці 76 років. NASA повідомило, що в честь зірки назвали астероїд 249516.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»