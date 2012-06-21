Прем'єра фінального сезону серіалу «Гра престолів» відбудеться не раніше травня 2019 року. Про це пише видання Huffington Post з посиланням на керівника по візуальним проектам HBO Джо Бауера.
За його словами, фахівці вже приступили до роботи над ефектами шести фінальних епізодів, а завершать її не раніше травня 2019 року. Таким чином, глядачі побачать серіал або в травні, або в червні наступного року, повідомляє телеканал «360».
Відзначається, що творці популярного серіалу претендують на премію «Еммі» у 2020 році, тому їм необхідно випустити більшу частину епізодів в червні 2019 року.
Президент телеканалу HBO Кейсі Блойс заявив, що шість епізодів останнього, восьмого сезону популярного серіалу «Гра престолів» можуть вийти в першій половині 2019 року. Про це ж говорила і актриса Мейсі Вільямс, яка відзначила, що зйомки закінчуються в грудні, а перший епізод вийде в ефір вже в квітні наступного року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»