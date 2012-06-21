Після того, як Redmi представила свої флагманські смартфони Redmi K20 і K20 Pro, компанія офіційно підтвердила, що вже почала готувати новий смартфон лінійки Redmi K30. Раніше поширювалися чутки, що компанія покаже новинку вже в грудні і тільки зараз віце-президент Xiaomi Лю Вейбінг офіційно підтвердив дату презентації.
Лю Вейбінг опублікував тизер пристрою, на якому вказано дату 10 грудня. Передбачається, що смартфон буде оснащений 6,66 дюймовим Full HD + екраном з роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів. Крім того, згідно з витокам, Redmi K30 буде обладнаний процесорами і Qualcomm і MediaTek.
За словами інсайдерів, незважаючи на те, що смартфон представлять вже в грудні, в Україні його можна буде придбати не раніше березня- квітня 2020 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»