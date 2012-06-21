Китайська компанія Xiaomi представить смартфони Redmi Note 9 і Redmi Note 9 Pro вже на наступному тижні– 12 березня. Офіційна презентація очікуваних новинок, які з високою ймовірністю стануть бестселерами, відбудеться в Індії (місцевий ринок зараз є найпривабливішим для багатьох виробників).
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«Сяомі» не мінятиме порядкові номери популярної модельної лінійки і анонсує апарати Redmi Note 9 і Redmi Note 9 Pro вже наступного тижня. Чутки про дизайн нових Redmi підтвердилися – смартфони отримали квадратні модулі з 4 камерами в стилі Huawei Mate 20.
Камера, як обіцяють в Xiaomi, буде справжнім «звіром», який залишить конкурентів далеко позаду. При цьому, Note 9 і Note 9 Pro отримають різні камери – в молодшому апараті будуть модулі на 48, 8, 2 і 2 мегапікселів, а старший смартфон зможе похвалитися модулями на 64, 8, 2 і 2 Мп. Що стосується «залізної» частини, то молодший Note 9 працюватиме на однокристальній системі Qualcomm Snapdragon 720, а Redmi Note 9 Pro отримає новий продуктивний чіп MediaTek Dimensity 800.
Даних про вартість новинок поки що немає, але якщо вірити чуткам, то ціни не зміняться в порівнянні з існуючим поколінням Redmi Note 9 і Redmi Note 9 Pro. Тобто, мова йде про смартфони за умовні двісті доларів США – при такій вартості, як прогнозують аналітики, новинки стануть новими бестселерами.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" компанія Vivo представила перший у світі недорогий смартфон, оснащений підтримкою 5G-мереж.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»