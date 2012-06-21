У 2018 році Apple випустить одразу три нових смартфона, серед яких буде модель iPhone 9 з 6,1 дюймовим екраном. Презентація відбудеться 12 вересня в театрі Стіва Джобса в Каліфорнії. «Яблучна» корпорація також представить й інші очікувані новинки.
У Мережі вже можна побачити фото нових моделей iPhone, а також ознайомиться з їх характеристикою і передбачуваною ціною. Очікується, що в 2018 році деякі моделі стануть більш доступними.
Багато шанувальників "яблучної" корпорації з нетерпінням чекають нової презентації Apple. Цього разу очікується подання оновлених моделей iPhone і інших гаджетів.
Як це буває перед презентацією, в Мережі вже опублікували перші фотографії найочікуванішою моделі iPhone 9. Експерти стверджують, що це не остаточна назва смартфона, але запевняють, що він мало чим відрізнятиметься від минулорічного iPhone X. Зміни будуть тільки зовнішні.
Згідно з опублікованою інформацією, корпус нового iPhone буде злегка витягнутим. Смартфон буде мати практично безрамковий дисплей з обрізаною по боках верхньою рамкою і без кнопки «Додому». За даними видань, які стежать за новинками Apple, iPhone 9 матиме 6,1 дюймовий екран. Камера в новому смартфоні, швидше за все, буде одинарною. Апарат зможе розпізнавати обличчя за допомогою системи Face ID.
Нові моделі iPhone компанія Тіма Кука презентує у вересні. Очікується, що це відбудеться 12 числа. За деякими даними, журналісти вже отримали запрошення на цей грандіозний захід.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»