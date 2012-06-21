Вчені проаналізували звіт про випадки зараження коронавірусом, підготовлений центром з контролю і профілактики захворювань Китаю, і знайшли категорію людей, яка найрідше заражається COVID-19, повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на зарубідні джерела.
Згідно із зафіксованими до 11 лютого даними щодо зараження вірусом у КНР, найменше до зараження були схильні діти і підлітки. Встановлено, що на частку новонароджених, дітей, підлітків і молодих людей до 19 років припадає лише по 1% випадків захворювання.
На думку вірусологів, коронавірус не чіпає молоде покоління планети, але немає точних підтверджених даних про нешкідливість вірусу для дітей.
єДіти практично не інфікується через особливості імунної системи. Люди похилого віку, які складають основну групу ризику, мають ослаблене здоров'я і хронічні захворювання, тому сильніше схильні до зараження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»