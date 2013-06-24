У межах першого дня наради керівників дипломатичних установ міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про початок збору коштів на закупівлю наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених на фронті. Збір на забезпечення українських підрозділів роботами, що рятують життя, ініціювали Міністерство закордонних справ та United24 — фандрейзингова платформа, яку заснував Президент України Володимир Зеленський. До збору долучаться всі дипломатичні установи України в усіх частинах світу разом із громадами та партнерами.

«Українська дипломатія щодня працює заради нашої оборони. Ми систематично досягаємо конкретних домовленостей із партнерами щодо систем ППО, техніки, боєприпасів, інвестицій у наш ОПК. Підтримка оборонних технологій, зокрема наземних роботизованих систем, масштабуватиме унікальні інновації задля збереження життя. Дипломатія підтримує наше військо, і наш збір — прямий внесок у посилення обороноздатності», — заявив міністр.

На фронті наземні роботизовані комплекси здатні виконувати завдання в особливо небезпечних і важкодоступних місцях. Це не лише підвищує ефективність операцій, а й допомагає захищати українських військових від ворожих безпілотників та артилерійських обстрілів.

Кошти збиратимуть на різні моделі роботів, серед яких Targan 300, «Воля-Е», TerMIT, Ardal 920, Ratel H, «Змій», Bro-1409, Thor 1000/800, «Тесля».

Евакуаційні роботи вивозять поранених із передової, не наражаючи на небезпеку рятувальні групи.

Роботи-логісти — це універсальні платформи, які доставляють провізію, боєприпаси та спорядження до позицій. Вони також можуть встановлювати засоби радіоелектронної боротьби та системи дистанційного відеоспостереження.

Роботи-розміновувачі допомагають у розвідці, спостереженні та розмінуванні. Вони нейтралізують пастки, протипіхотні й протитанкові міни, забезпечуючи прохід для військ і техніки. Десять роботів «Змій» можуть очищати майже 20 гектарів щоденно.

Наземні роботизовані системи стали незамінними в сучасній війні. Вони зменшують ризики для життя людей і відкривають новий рівень технологічної переваги на полі бою. Підтримаймо цей новий збір коштів і допоможімо врятувати життя українських захисників!

Джерело: Міністерство закордонних справ