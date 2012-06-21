Слабкі магнітні бурі накриють Землю 18, 22 і 26 березня, крім того, невеликі порушення магнітосфери можливі 15, 16, 17 та 21 березня. Про це йдеться в повідомленні лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.
Астрономи відзначають, що магнітні бурі, що класифіковані як події рівня один за п'ятибальною шкалою, можуть призводити до слабких флуктуацій в енергетичних системах. Також вони можуть мати невеликий вплив на системи управління космічними апаратами.
При цьому на високих широтах від 60 градусів можна спостерігати полярні сяйва.