Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Південнокорейська технологічна корпорація Samsung збирається презентувати доступну модель смартфона з лінійки Galaxy. Про це стало відомо у вівторок, 6 липня.

Як повідомляє GSMArena з посиланням на інсайдерів, модель буде називатися Galaxy A03s. Її оснастять процесором MTK Helio G35 і операційною системою Android 11, також в бюджетний гаджет вмонтують 4 ГБ оперативної пам'яті.

Очікується, що Galaxy A03s отримає 6,5-дюймовий IPS-екран з вирізом під 5-мегапіксельну фронтальну камеру. Задня камера буде складатися з трьох сенсорів з роздільною здатністю до 13 Мп. Також на задній панелі розташують сканер відбитків пальців.

Про ціну на смартфон ані слова, проте його вже позиціонують як найдешевший з усієї лінійки Galaxy.

Раніше Samsung офіційно оголосила про вихід бюджетного смартфона M32. Ключовою особливістю моделі стане великий акумулятор. Першою країною, в якій планується почати продажі Samsung Galaxy M32, стане Індія. Пізніше модель з'явиться і на інших ринках.