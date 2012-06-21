Лідером є бразильський форвард паризького ПСЖ Неймар – 213 мільйонів євро, повідомляє ua-football.com.
На другому місці – аргентинський нападник «Барселони» Ліонель Мессі – 202,2 млн євро, а трійку замкнув форвард «Тоттенхема» Харрі Кейн – 194,7 млн євро.
Відзначимо, що нападаючий «Реала» Кріштіану Роналду займає лише 49-ю позицію (80,4 млн).
ТОП-10 виглядає наступним чином:
1. Неймар (ПСЖ) – 213 млн євро
2. Ліонель Мессі («Барселона») – 202,2 млн євро
3. Харрі Кейн («Тоттенхем») – 194,7 млн євро
4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 192,5 млн євро
5. Пауло Дібала («Ювентус») – 174,6 млн євро
6. Деле Аллі («Тоттенхем») – 171,3 млн євро
7. Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті») – 167,8 млн євро
8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 164,8 млн євро
9. Антуан Грізманн («Атлетіко») – 150,2 млн євро
10. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 147,5 млн євро.