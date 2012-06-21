У 2019 року в трійку лідерів потрапили відразу два продукти румунської компанії Bitdefender - програми Internet Security і Antivirus Free Edition посіли перше і третє місця. На другому місці опинився антивірус Internet Security словацької ESET, на четвертому і п'ятому - Security Deluxe від Norton і Free Antivirus чеської Avast. Найменші оцінки отримали антивірусні програми Sophos і «Доктор Веб».
Антивіруси для операційної системи MacOS теж протестували. Лідером виявився ESET Cyber Security Pro, на другому місці - Internet Security «Лабораторії Касперського» . Потім йдуть антивіруси Bitdefender, G Data і Norton. «Антилідерами» виявилися Apple і Avira.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»